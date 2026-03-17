El Leonés San Isidoro, campeón

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

El Colegio Leonés San Isidoro fue el escenario elegido por la organización para proceder a la jornada de clausura del XLVI Torneo de Minibasket Masculino del Colegio Leonés, el trofeo más antiguo y con más solera de España. El encuentro entre las dos selecciones de jugadores fue emocionante, y en el descanso del mismo se realizaron las finales de tiros libres y de tiros de posición de cada una de las categorías entre los jugadores que se habían hecho un hueco para disputar la gran final de ambos lanzamientos, finalizando el evento con la entrega de premios del torneo, tanto a nivel individual como colectivo.

La entrega de premios fue realizada por Vicente Canuria concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, el director del Colegio Leonés Manuel Belinchón, la secretaria general de la Cultural y Deportiva Leonesa Sara Castillo y Javi Martínez secretario de la Delegación Leonesa de Baloncesto, así como el resto de la plantilla de jugadores de la Cultural, entre otros muchos.

La organización ya está preparando una nueva edición del torneo de minibasket femenino cuyo inicio está previsto para después de la Semana Santa.