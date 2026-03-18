Castilla y León recibe a la esquiadora leonesa María Martín-Granizo tras conseguir un diploma en los Juegos Paralímpicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha recibido hoy a la atleta María Martín-Granizo tras conseguir un diploma en Eslalon en sus primeros Juegos Paralímpicos como un pequeño homenaje ante su reciente logro. En la recepción han estado presentes también Sofía García, responsable del Relevo Paralímpico de Castilla y León, y David Iriondo, presidente de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León.

María es, además, bicampeona mundial de surf (2022 y 2023) y ha sido campeona de España de esquí varias veces. En uno de esos campeonatos fue cuando la cogieron para el Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno. A partir de entonces ha dado un gran salto de calidad.

Empezó a ir a carreras FIS, también a los Mundiales de Spot (2023) y de Maribor (2025). Y desde hace dos años compite en la Copa del Mundo, en cuya última prueba esta temporada se colgó dos bronces.

Actualmente estudia el Grado en Nutrición y Dietética en la UNIR da charlas y conferencias a favor de la inclusión y también destaca por normalizar la discapacidad a través de su perfil en las Redes Sociales @conelpieizquierdo en las que destaca su sentido del humor.

La Junta recibe a la esquiadora María Martín-Granizo tras los Juegos Paralímpicos.JCYL

Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina para ella son una recompensa al trabajo de los últimos años y a su apuesta personal por el esquí, ya que dejó su casa para establecer la base de entrenamientos en invierno en La Molina y dejó aparcado, por el momento, el surf para preparar esta cita.

Por su parte, el delegado territorial trasladó su enhorabuena a la atleta y subrayó que “es un orgullo contar con una leonesa que ha logrado un diploma paralímpico”, destacando asimismo su ejemplo de esfuerzo y dedicación.