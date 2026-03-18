El FC Barcelona 'tritura' al Newcastle

Publicado por Francisco Ávila Barcelona Creado: Actualizado:

Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).

Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente, el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque su equipo se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.

En la primera vez que superó la presión, Lamine sirvió a Fermín, éste a Raphinha y el brasileño abrió la lata en el minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así. El control del juego no lo tenía garantizado el Barça. La verticalidad del Newcastle hizo el resto. Un gran pase de Hall rompió el fuera de juego y Elanga hizo el 1-1. Con poco, el partido estaba igualado y con menos, los de Flick volvieron a anotar. Una falta botada por Raphinha, una asistencia de Gerard Martín de cabeza y el tanto de Bernal (2-1, min. 18). El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y volvió a atacar por la izquierda y a la espalda del carrilero, entonces Araujo, que había entrado por el lesionado Eric García en el minuto 22. Esa vez la asistencia fue de Barnes para el tanto de Elanga.

En la parte final del primer tiempo, y en cuanto el Newcastle retrasó algo su línea de presión, el Barça tuvo más control y buenas ocasiones. Lewandowski falló una ocasión clarísima en el 40 y tampoco acertó en el 46, en un error compartido con Lamine. Al borde del descanso, Fermín sirvió sobre Raphinha, Trippier lo agarró y el penalti lo transformó Lamine (3-2).

Ese 3-2 sí hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada del descanso y el intervencionismo de Flick en el vestuario. Todo cambió en los primeros minutos del segundo tiempo, en los que el Barça destrozó a su rival. Apareció por fin Pedri, de nuevo Raphinha, Fermín, también Lamine, pero sobre todo Lewandowski. En nueve minutos, el Barça lo bordó y anotó tres goles. Y luego uno más para la puntilla.