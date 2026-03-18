¡De la Barrera, trata de arrancarlo de una vez!

La famosa frase «¡Trata de arrancarlo, Carlos!» fue gritada por el copiloto Luis Moya a Carlos Sainz el 24 de noviembre de 1998. Ocurrió en el Rally de Gran Bretaña, a sólo 500 metros de la meta, cuando el motor de su Toyota Corolla se averió, costándoles el tercer título mundial en el último momento. Dicha frase trasladada al fútbol, ¡De la Barrera, trata de arrancarlo!, y añadiendo '¡de una vez!', es la que pide con ilusión una hinchada culturalista que se niega a conformarse con un nuevo descenso al pozo de la tercera división del fútbol nacional sin haber disfrutado como Dios manda de las grandezas que conlleva el fútbol profesional.

El desplome de la Cultural y Deportiva Leonesa en lo que va de año no tiene parangón con ninguno de los rivales a los que disputa la permanencia, al haber conseguido solamente la mitad de los puntos (4) que los equipos que peor balance presentan en la segunda vuelta del campeonato de Liga.

Primero bajo la dirección de Raúl Llona, que tras perder ante el CD Castellón por 1-3 en el Reino de León en la sexta jornada cayó destituido, fue ya después con el Cuco Ziganda en el banquillo y durante las últimas tres jornadas con un Rubén de la Barrera, que aún no ha estrenado su casillero de puntos, acumula trece jornadas sin conocer la victoria, las dos últimas de la primera vuelta y toda la segunda del campeonato.

Los cuatro puntos logrados hasta ahora por la Cultural han sido otros tantos empates, tres de ellos con el mismo resultado (1-1) y el otro sin que se moviera el marcador, saldando los últimos tres compromisos con otras tantas derrotas.

Entre los rivales de los leoneses que buscan el mismo objetivo, continuar en el fútbol profesional, tres de ellos repiten puntuación en las once jornadas disputadas, el colista Mirandés, junto con el Huesca y el Cádiz que es el único que de momento se encuentra fuera de los puestos de descenso.

Este trío presenta el mismo balance, dos empates y otras tantas victorias, pero el conjunto cadista encadenó dos series de tres derrotas consecutivas que logró romper, precisamente, en su visita a Anduva ante el Mirandés (0-2) en el estreno de Sergio González en el banquillo.

El Real Valladolid, otro de los equipos que se encontraba en una crisis que le condujo a los puestos de descenso, ha logrado remontar el vuelo con su nuevo entrenador, Fran Escribá, que ha sumado ocho de los doce últimos puntos en dos victorias y otros tantos empates.

También el Real Zaragoza ha mejorado una situación más que complicada con dos triunfos consecutivos de la mano de un nuevo técnico, David Navarro, para sumar trece puntos que le hacen soñar con una permanencia que parecía muy lejana y que se ha empezado a complicar el Leganés, que precisamente marca este objetivo y que ha entrado en bache después de cuatro victorias caseras que parecían darle tranquilidad.

En el lado de los equipos que han realizado una gran recuperación en cuanto a su rendimiento y resultados se encuentran el Granada, bastante regular en su balance con cuatro triunfos, otras tantas derrotas y tres empates para quince puntos; el Andorra, con idéntica puntuación y el Albacete que, tras remontar ante Las Palmas empieza a mirar con más confianza hacia el tramo final de campeonato.

La gran sorpresa agradable la ha protagonizado la Real Sociedad B que, con 19 puntos tras cinco triunfos —el equipo que más ha logrado en esta segunda vuelta de los implicados en situación peligrosa—, cuatro empates y tan solo dos derrotas, respira aliviado en una cómoda clasificación.

La Cultural se apunta al carro de agarrarse a la Segunda División en la recta final de la temporada, cuando aún restan 12 jornadas para la conclusión de la Liga con sus 36 puntos en juego y nada está consumado. El equipo leonés, que ahora dirige Rubén de la Barrera, se ha vuelto a caer en la segunda vuelta del campeonato por tercer curso consecutivo. Los dos primeros con Llona y este ejercicio con Ziganda y los tres partidos con derrota de De la Barrera. Pero aún hay vida. Las matemáticas lo confirman.

- David Navarro ha revivido al Real Zaragoza con dos triunfos seguidos y Fran Escribá al Real Valladolid con 8 puntos de 12 en cuatro partidos



- El efecto Sergio González funciona en el Cádiz y Oltra espera revitalizar al Huesca, que destituyó a Bolo