El CD La Virgen no pasa del empate con el Unionistas B

LA VIRGEN DEL CAMINO 1

Alejandro Martínez; Francisco Pérez, Mario Visa, Sergio Rodríguez, Alejandro Pereda (Sergio Aller, min 90), Hugo Álvarez, Lucas Nebreda (Carpintero, min 58), Pablo (Abel Calleja, min 46), Lescun (Diego Rodrigo, min 58), Miguel Ángel Vázquez y Vigueras (Alberto Martínez, min 46).

UNIONISTAS B 1

Castillo; Rafael Rodríguez (Hugo, min 86), Chucas, Jorge, Jaime (Joel, min 75), Sergio Sánchez (Tomás, min 57), Luis Salvador, Ismael Hernando, Torres (Miguel, min 86), Cañedo y Pedro López.

Goles: 0-1, min 16. Luis Salvador; 1-1, min 72: Abel Calleja. Árbitro: Alejandro Fernández. Amarilla a los locales Pérez, Alberto Martínez y Hugo Álvarez (2, expulsado en el minuto 86) y al visitante Rafael Rodríguez. Incidencias: Campo Los Dominicos.

El CD La Virgen vio como el Unionistas B arañaba un punto de Los Dominicos con un empate (1-1) que no reflejó los méritos contraídos por ambos equipos. Los locales dominaron, pero se encontraron con un tempranero gol de los salmantinos que tras mucho intentarlo pudieron igualar en el minuto 72. Pero le faltó la puntilla de uno más.