Sobresaliente participación del Club Acuático León en el Campeonato de España Absoluto y Júnior

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Club Acuático León completó una actuación de clase mundial en el XXVI Campeonato de España Absoluto Open P50 Astralpool y el XLII Campeonato de España Júnior P50, donde varios nadadores del equipo leonés lograron magníficas posiciones y medallas a nivel estatal.

La mejor puesta en escena fue la de Nerea Rodríguez (16 años), que se proclamó campeona júnior en 50 metros mariposa y consiguió además el bronce en la carrera de los 100 mariposa. La nadadora estableció también el récord absoluto de Castilla y León en 50 mariposa y la mejor marca territorial de 16 años en 50 libre.

También subió al podio Hugo Valenciano, que logró la medalla de bronce en 200 metros mariposa, además de firmar excelentes actuaciones en el resto de sus pruebas.

En la categoría absoluta, Jimena Pedregal logró meterse en las finales B en las categorías de 200 espalda (5ª) y 200 estilos (8ª), mientras que Yara Garrido nadó la final del 200 mariposa, finalizando en la 13ª posición.

El resto de la expedición del club la completaron Alejandra Orejas, finalista en 50 braza, Andrés Llamazares y Erik Valladares, que también firmaron destacadas actuaciones en sus respectivas pruebas. Desde el Club Acuático León valoran muy positivamente estos resultados, que confirman el buen momento deportivo de la entidad en el ámbito de la geografía peninsular.