Venezuela conquista su primer Clásico Mundial de Béisbol ante EE.UU.

Publicado por Hugo Barcia Miami Creado: Actualizado:

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol tras vencer en Miami a Estados Unidos por 3-2 y conquistar su primer Clásico Mundial, impulsada por un doble de Eugenio Suárez. Los venezolanos solo perdieron contra otro país latino, la República Dominicana, que en la fase de grupos les derrotó por 7-5.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a EE.UU. su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

El jonrón de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos, liderados por el titular Eduardo Rodríguez. Seis victorias y una derrota (la citada anteriormente República Dominicana en la fase de grupos; los quisqueyanos caerían luego por 2-1 en semifinales contra los anfitriones estadounidenses) es el balance de Venezuela en este Clásico Mundial. Antes del triunfo final se deshizo de Japón (8-5) en cuartos de final y de Italia en semifinales (4-2).