Asunto Mfulu en la Ponferradina: una decisión difícil de tomar

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El alta de Mfulu como jugador de la Deportiva, es decir, la tramitación de su ficha, es un quebradero de cabeza para el club y no por el propio futbolista fichado, sino por el hecho de que hay que hacerle hueco y dar una baja. La entidad de El Toralín resolverá este asunto la semana que viene con el objetivo de que Mehdi Nafti ya pueda contar con el mediocentro francés de cara al choque del domingo 29 ante el Ourense CF.

En breve volverá a Ponferrada Fede San Emeterio tras su operación. Y de una conversación con él va a depender qué se hace para dejar hueco al último fichaje. Si el cántabro no va a poder jugar hasta el final de temporada, se puede dar su ficha de baja y adiós a los dolores de cabeza. Pero si él se ve para volver antes de la conclusión (a finales de mayo o durante el mes de junio, en caso de disputar la fase de ascenso) y los médicos y técnicos también lo ven factible, habría que tomar otra decisión. Y los nombres de Esquerdo y Moltenis vuelven a aparecer en las quinielas.

El equipo blanquiazul realizará hoy la última sesión de trabajo antes del choque frente al cuadro charro, que tiene a Mounir entre algodones. Por otro lado, Moltenis y Vlad se irán la próxima semana con sus equipos nacionales: Martinica y Ucrania respectivamente.

DESIGNACIÓN ARBITRAL

El ovetense Francisco García Riesgo (Comité Asturiano) dirigirá el encuentro de mañana en El Toralín. Ésta es su cuarta temporada en la categoría y éste también será el cuarto partido que le pite a la Deportiva. En los otros tres se dio un triunfo blanquiazul, un empate y una derrota, que se produjo la última vez que se cruzaron: Deportiva 1-Arenas Club 2 (jornada 14 de esta Liga). Es uno de los dos árbitros que más penaltis pita en el grupo I: cinco.