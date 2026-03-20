Diario de León

Javier Miñambres certifica su continuidad en el Ademar León

Renueva por las próximas dos temporadas

Miñambres realiza un lanzamiento en el partido contra Alicante.

Miñambres realiza un lanzamiento en el partido contra Alicante.ÁNGELOPEZ

Publicado por
Guillermo Mieres
León

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El central Javier Miñambres certifica su continuidad por dos temporadas más en el Ademar León.

El jugador salido de la cantera marista jugó sus primeros minutos en el primer equipo en la temporada 2022-2023 y si todo sigue según lo estipulado seguirá al menos hasta 2028.

Desde la temporada siguiente a su debut, su importancia en el equipo ha sido capital. Cayetano Franco, el presidente del club, ya adelantó en el Filandón de La 8 y Diario de León del 4 de marzo su continuidad, aunque es ahora cuando se hace oficial. 

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