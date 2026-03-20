Javier Miñambres certifica su continuidad en el Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El central Javier Miñambres certifica su continuidad por dos temporadas más en el Ademar León.

El jugador salido de la cantera marista jugó sus primeros minutos en el primer equipo en la temporada 2022-2023 y si todo sigue según lo estipulado seguirá al menos hasta 2028.

Desde la temporada siguiente a su debut, su importancia en el equipo ha sido capital. Cayetano Franco, el presidente del club, ya adelantó en el Filandón de La 8 y Diario de León del 4 de marzo su continuidad, aunque es ahora cuando se hace oficial.