El Atlético Mansillés agota sus opciones de ascenso frente el Santa Marta salmantino

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por la dificultad y potencial de sus rivales.

Así, el Atlético Mansillés afrontará esta tarde (17.00 horas) una de sus últimas posibilidades de seguir manteniendo sus opciones de clasificación para disputar el play off de ascenso frente al Santa Marta, equipo que ocupa la quinta posición, última válida, con diez puntos de ventaja y un partido más disputado que los leoneses, siendo de vital trascendencia para los dirigidos por Montaña para seguir soñando con una clasificación histórica.

El Atlético Bembibre viaja a territorio vallisoletano para enfrentarse esta tarde (17.00 horas) al Atlético Tordesillas, líder en solitario del grupo, ante el que tratará de protagonizar la gran sorpresa de la jornada si suma los tres puntos que, además, le acerquen a la permanencia y le alejen de los puestos de alto riesgo que pueden provocar los arrastres con varias jornadas de antelación.

La Virgen tratará de resarcirse del empate ante el colista en el partido aplazado frente al Mirandés B esta tarde (16.00 horas) a domicilio, mientras el Júpiter Leonés buscará sorprender al aspirante al ascenso Guijuelo mañana (17.00 horas) a domicilio.