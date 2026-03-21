San Andrés del Rabanedo impulsa la inclusión con su Quincena del Deporte Adaptado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Andrés del Rabanedo se prepara para vivir dos intensas semanas en torno al deporte inclusivo con la celebración de la Quincena del Deporte Adaptado, que tendrá lugar del 27 de marzo al 12 de abril, con una programación pensada por la Concejalía de Deportes para concienciar y poner en valor el talento de todos los deportistas.

La quincena arrancará el 27 de marzo con una doble cita destacada. Por un lado, dará comienzo un curso gratuito de 25 horas sobre diseño y adaptación de deporte recreativo, en modalidad online, dirigido a todas aquellas personas interesadas en hacer del deporte un espacio más accesible. Una formación práctica, útil y con mirada inclusiva que refuerza la idea de que cuando el deporte se adapta, incluye de verdad.

Ese mismo día, el municipio recibirá a la Selección Española de Balonmano en silla de ruedas, que hará parada en el Pabellón Camino De Santiago. El equipo, dirigido por Óscar Perales, llega a estas instalaciones municipales en Trobajo del Camino para preparar sus próximas citas internacionales frente a selecciones como Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón.

La programación continuará el 8 de abril con el campeonato de natación adaptada en las piscinas de Trobajo del Camino, en horario de 11:00 a 13:00 horas, y culminará el 12 de abril con la celebración de la decimoséptima Liga de Boccia de Castilla y León, una disciplina que simboliza como pocas la inclusión y la igualdad en el deporte.

En este sentido, el concejal de Deportes, Manuel Romero, ha subrayado el carácter social de esta iniciativa, "queremos que esta quincena sea un punto de encuentro, un espacio donde reconocer el esfuerzo, el talento y la superación de todos los deportistas".

Paralelamente, desde la organización se continúa trabajando en otras propuestas que se irán incorporando a la programación, con el objetivo de ampliar esta quincena y seguir acercando el deporte adaptado a toda la ciudadanía. Esta cita contará, entre otras, con la Federación Española de Balonmano en Silla de Ruedas, la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, la Asociación de Enfermedades Raras de León, el Club de San Andrés de Deporte Adaptado-Inclusive Sport, el Centro de Referencia Estatal para la Discapacidad (CRE), la Asociación Villabalter Haga como Haga, así como deportistas de élite.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada 6 de abril y fue declarado por la UNESCO. De este modo, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de su Concejalía de Deportes, refuerza si compromiso con un modelo deportivo inclusivo, en un municipio que además cuenta con el Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia (CRE).