El Athletic Club B es demasiado líder para el Olímpico de León
No hubo opciones reales de ganar
ATHLETIC CLUB B 3
Ziara, Alfaro, Balerdi, Baigo, Mara, Arechavala (Ainhoa, min 61), Ainhi (Carla, min 90), Thais, Torrontegui, Bordagaray (Oihana, min 70) e Iraia (Leire, min 90)
OLÍMPICO DE LEÓN 1
Sánchez, Nere (Paola, min 75), Sofía, Aitana, Helena, Ayure, Aida, Emma, Luta (Norah, min 85), Gago (Albiol, min 46) e Inés (Fariza, min 65).
Goles: 1-0, min 18: Torrontegui; 2-0, min 62: Torrontegui, de penalti; 2-1, min 65: Aitana; 3-1, min 85: Ohiana. Árbitra: Izaro San Miguel (Comité vasco) auxiliada en las bandas por Uxue Viaña y Mikele Basterretxea. Mostró tarjeta amarilla a las jugadoras Arechavala y Mara, ambas por parte del Athletic Club de Bilbao B. No hubo cartulinas a las visitantes. Incidencias: Partido disputado en la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, en la ciudad deportiva de Lezama, del Athletic Club.
Le tocaba al Olímpico la peor salida que le podía tocar, y más dada su situación clasificatoria: visitaba Lezama para rendir duelo con el Athletic Club de Bilbao B (3-1). Al descanso se llegaba con un solo tanto en contra y Richi Melón aprovechaba el descanso para mover el banquillo y lograr sacar algo positivo de tierras bilbaínas. Pero un penalti transformado por Torrontegui volvía a castigar al Olímpico. Sin embargo, las leonesas proseguían en su empeño por igualar la contienda. Un disparo de Nere a la cruceta terminaba con una falta al borde del área que ejecutaba magistralmente Aitana.