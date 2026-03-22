La tertulia 'El VARDiario de León' se traslada a este martes 24 de marzo

La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada a este próximo martes 24 de marzo, debido a que la disputa del encuentro correspondiente a la trigésimo-primera jornada de Liga de Segunda División entre el CD Castellón y la Cultural Leonesa se jugará este lunes a las 20.30 horas en el estadio Castalia.

Es un partido importante para que el equipo leonés sume la primera victoria de este año 2026 en el campeonato de Liga y pueda tener opciones de salvar la categoría de plata del fútbol español.

El análisis de la jornada deportiva de los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa a este próximo martes 24 de marzo, a partir de las 11.00 horas en la emisión en directo a través de la página web de Diario de León.