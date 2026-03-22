Un gol de Araujo le sirve al Barça para superar al Rayo Vallecano

Publicado por Daniel Panero Barcelona Creado: Actualizado:

FC BARCELONA 1

Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Xavi Espart, min 90), Pedri, Bernal (Marc Casadó, min 61), Lamine Yamal (Rashford, min 82), Fermín (Dani Olmo, min 61), Raphinha y Lewandowski (Ferran Torres, min 46).

RAYO VALLECANO 0

Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Gumbau (Unai López, min 59), Valentín (Pacha Espino, min 46), Pedro Díaz (De Frutos, min 59), Fran Pérez (Camello, min 82), Carlos Martín (Álvaro García, min 46) e Isi.

Gol: 1-0, min 24. Araujo. Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Raphinha, Lamine Yamal, Óscar Valentín, Fran Pérez, Pathé Ciss, Cubarsí e Isi. Incidencias: Partido de la jornada 29 de Liga disputado en el Camp Nou ante 56.812 espectadores.

El Barça no falló en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano, pero le costó más de lo esperado sacar el partido adelante (1-0). El conjunto que dirige Hansi Flick cuajó un encuentro gris, marcado por la falta de fluidez y por un tanto de Araujo en la primera mitad que fue suficiente para doblegar la rebeldía de los de Iñigo Pérez. Con este triunfo, los azulgranas continúan imparables en casa.

Y es que el partido ya comenzó con dificultades para el Barça. Flick tiró de su once de gala dadas las bajas de jugadores como Balde, Eric García, Koundé o De Jong, pero no pudo evitar que su equipo se atascara ante un Rayo tan valiente como cada vez que pisa la Ciudad Condal. Y es que Iñigo Pérez tiene la costumbre de buscar arriba a los azulgranas, presionar en el área rival y emparejar a sus centrocampistas con los Pedri, Fermín y compañía para cortocircuitar el caudal de juego del Barça. Esta vez a punto estuvo de valerle. Pero Araujo decantó el pulso con su tanto.