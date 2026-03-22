La Peña/Vidal gana y mira al play off

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 4

Martín; Dani (Mikel, min 57), Manu (Rodrigo, min 57), Yago, Hugo Martínez, Coladilla (Marcos, min 68), Fabio (Asier, min 61), Álex, Marquitos, Fraguas (Ricardo, min 68) y Joe.

SALAMANCA UDS B 0

Óscar, Miguel (Carlos, min 63), Alejandro, Rodrigo (Marcos, min 58), Guillermo, Álvaro, Íker, Iglesias (Lucas, min 63), Flavio (Samuel, min 58), Christian y Hugo (Montesinos, min 75).

Goles: 1-0, min 6: Fabio; 2-0, min 47: Álex; 3-0, min 55: Marquitos; 4-0, min 83: Mikel. Árbitro: Eduardo Carrera Rabanillo, asistido en las bandas por Hugo Díez Salvadores y Óscar García Rodríguez (León). Amonestó con cartulina amarilla al local Hugo Martínez, además de a los visitantes Guillermo, Flavio y Miguel. Expulsó con cartulina roja directa al entrenador del equipo charro, Pablo Díaz. Incidencias: Instalaciones de La Palomera, con buena asistencia de aficionados en las gradas.

La Peña/Vidal consiguió una contundente victoria (4-0) frente al Salamanca UDS B en un encuentro en el que los dirigidos por Alberto Labrador se mostraron muy superiores.

El control y el dominio de los peñistas desembocó en goles, con una primera mitad en la que ya se pusieron los de casa por delante en el marcador con un juego presionante sobre la salida del balón salmantina. El único pero peñista es que esas pérdidas de balón en defensa con pases en horizontal que no conducen a nada y la debilidad en los duelos en el centro del campo supusieron demasiados llegadas con peligro a la portería de Martín.

Ya en la segunda parte, la Peña/Vidal completó la goleada. De cara al vital partido ante el UD Sur de la próxima jornada, la Peña debe evitar esas pérdidas en defensa y ser más potentes e intensos en los duelos en la medular ante las muy pequeñas dimensiones de un terreno de juego 'ratonera' como es el campo Felicísimo de la Fuente de Valladolid en el que juega. Los peñistas tienen opciones de play off y todas pasan por un triunfo.