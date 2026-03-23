Astorga reunió a la mejor cantera de Castilla y León

Los integrantes del Club Okinawa de Astorga junto a su maestro Manuel Ortega y el concejal de Deportes de Astorga Julián García.DL

Astorga ejerció una vez más como la capital del karate. Lo hizo albergando en el Pabellón de Deportes Felipe Miñambres el campeonato autonómico infantil en el que tomaron parte nada menos que 350 karatecas procedentes de todas las provincias de Castilla y León.

La intensa jornada competitiva levantaba el telón en la matinal del domingo con la modalidad de kata, para cerrarla con la de kumite.

Y a vez finalizada la competición, la Federación de Karate de Castilla y León, organizó una jornada de preparación y tecnificación de la selección de karate, reuniéndose en el pabellón astorgano, más de 30 karatecas de categorías senior y máster.

En el transcurso de esta jornada, el Ayuntamiento de Astorga quiso reconocer el trabajo y fuerza del karateca astorgano Gabriel Hernández, perteneciente al Gimnasio Okinawa y que hace algunas fechas obtuvo un resultado brillante en el Campeonato de España de parakarate celebrado en Jaén, Gabriel obtuvo el subcampeonato de España.

En el ámbito local, los deportistas astorganos obtuvieron unos resultados más que satisfactorios en una competición que volvió a convertirse en un éxito con la capital maragata como anfitriona. Así, en kata Manuel Toral fue oro en juvenil, y Mario Toral plata y Unai González bronce en infantil.

Y en kumite los puestos más altos del podio correspondieron a Elena canal y Manuel Toral y los bronces para David Parra, Mario Toral, Iván Canal, Sara Pérez, Erik González y Alejandro García Combarros.