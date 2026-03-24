Presentado el II Torneo de Fútbol Femenino Infantil León Termal Sport

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sede de la Delegación Provincial de Fútbol de León ha acogido la presentación oficial del II Torneo de Fútbol Femenino Infantil León Termal Sport, un evento que reunirá a equipos y jugadoras de diferentes puntos del panorama nacional con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino base.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, entidades colaboradoras y organizadores, destacando la apuesta conjunta por el deporte femenino como herramienta de desarrollo educativo, social y deportivo. El torneo se celebrará en los Campos Federativos Mario Luis Morán (Azadinos), instalaciones de referencia del fútbol base leonés el próximo sábado 28 de marzo.

Además, el evento contará con un momento especial de reconocimiento a Yolanda Chamorro, figura pionera del fútbol femenino en León, cuyo legado ha contribuido a abrir camino a las nuevas generaciones de jugadoras. El II Torneo de Fútbol Femenino Infantil León Termal Sport reunirá a 10 equipos y más de 200 jugadoras, desarrollándose a lo largo de toda la jornada.