El VARDiario de León: «El equipo es otro, pero hay que ganar"

La Cultural dispuso de ocasiones para adelantarse en el marcador frente al CD Castellón en Castalia, pero el equipo carece de futbolistas de calidad y de un atacante que defina arriba. La mano de De la Barrera se ha notado, pero los empates ya no valen. Tienen que ser victorias para sumar de tres en tres, con el propósito de aspirar a permanecer en Segunda División en estas 11 jornadas que quedan de Liga, analizaron con diferentes opiniones los sabios del VARDiario de León Óscar Díez, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas. «Está claro que falta el gol, pero en este partido la Cultural dispuso de muchas más ocasiones que en los anteriores. Es necesario aprovecharlas, porque las victorias para la salvación se logran con goles».