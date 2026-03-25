La esquiadora leonesa María Martín-Granizo visita ‘La Revuelta’ de David Broncano

María Martín-Granizo luce en su cara la felicidad del trabajo bien hecho, de un diploma que espera convertir en medalla en los Juegos Paralímpicos de 2030.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La joven esquiadora paralímpica María Martín-Granizo (León, 2006), una de las deportistas más prometedoras del panorama español, acude esta noche al programa ‘La Revuelta’ de TVE, presentado por David Broncano, para compartir su experiencia en los recientes Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 y su inspiradora trayectoria vital.

La leonesa, que compite en la clase LW2 tras nacer con agenesia femoral en la pierna derecha, se convirtió en la deportista española más joven de la delegación nacional en su debut paralímpico. En la prueba de eslalon logró un histórico diploma al finalizar en octava posición, un resultado que ella misma describió como “algo increíble” y que le sirve de “aliciente para trabajar por las medallas en 2030”.

En una entrevista reciente publicada por Diario de León el pasado 16 de marzo, Martín-Granizo confesó que los Juegos le dejaron “un sabor agridulce” por una caída en el gigante, pero se mostró “bastante orgullosa” de haber cumplido su objetivo de estar en el top10 de una categoría “supercomplicada”. “Llevo currándome cuatro años estar en unos Juegos Paralímpicos”, había declarado antes de la cita italiana. Además, destacó el apoyo de su familia en las gradas y el orgullo de representar a León, a la que definió como “la mejor ciudad de España” y “la mejor tierra de toda España”.

Además de su éxito en el esquí alpino —donde esta temporada sumó podios en Copa del Mundo y varios títulos nacionales—, la joven de 19 años es bicampeona mundial de parasurf (2022 y 2023) y una referente del deporte inclusivo, conocida en redes como @conelpieizquierdo por su actitud positiva y su mensaje de superación.

Su presencia en ‘La Revuelta’ promete ser un momento distendido y motivador, en el que la leonesa charlará con Broncano y el equipo sobre su camino en el deporte adaptado, los nervios y emociones de unos Juegos y sus sueños futuros en la nieve y las olas.