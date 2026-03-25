El técnico leonés Juan Moreno llega al Balonmano Base Oviedo para dejarlo en División de Honor Plata

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El entrenador leonés Juan Moreno se ha convertido esta semana en técnico del Balonmano Base Oviedo hasta el final de la presente temporada. El club y el preparador han llegado a un acuerdo para que sea él quien dirija al conjunto carbayón durante los seis encuentros restantes (Burgos, Agustinos Alicante, Soria y Barça Atletic en casa; Málaga e Ibiza fuera).

«Mi conexión con Oviedo siempre ha existido, pero no se han dado las circunstancias para entrenar aquí hasta ahora. Primero llamaron a (Manolo) Cadenas, que rechazó la propuesta y luego a mí. Me siento honrado de que confíen en mis aptitudes para sacar esto adelante. Yo estaba negociando hasta hace poco con un club de Catar, pero con la guerra de Irán se fue todo al traste», ha asegurado el técnico.

Moreño añadió que «los partidos contra Soria y Málaga serán los más decisivos porque están por detrás de nosotros. Además, a los sorianos queremos ganarles por más de 4 goles, para mejorar el goal average particular».

Sobre la situación en la que se encuentra el equipo, comentó que «está muy cohesionado y con buen ambiente dentro del vestuario. En las sesiones de entrenamiento que ya he podido dirigir, he visto un altísimo nivel y para nada una atmósfera enrarecida, cosa que sí me he encontrado otras veces al llegar a equipos en dificultades. No sé si seguiré más allá de estos meses, solo he firmado hasta el final».

DUELO ENTRE VIEJOS AMIGOS EN EL ESTRENO

El «veleidoso destino» ha querido que el primer partido de Juan Moreno sea contra otro técnico al que considera amigo y con pasado reciente en León: Dani Gordo; que llegará a Oviedo a los mandos del Burgos para jugar a las 18.30 del sábado 28. «Ambos queremos puntos para nuestros objetivos: salvación por nuestra parte y ascenso por la suya», explicó Moreno.