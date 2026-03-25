El Atlético Astorga no estará solo en Abegondo

El Atlético Astorga estará arropado en las instalaciones de Abegondo el domingo en el partido que los maragatos jugarán frente al Deportivo Fabril, filial del Deportivo de La Coruña.

En su primera temporada en la Segunda Federación los de José Luis lago han sabido adaptarse para pasar de los puestos de descenso a mirar de cerca el play off de ascenso, un objetivo que se encuentra a cuatro puntos con seis encuentros para cerrar la fase regular por disputarse.

El buen momento por el que atraviesan los verdes ha elevado la ilusión de la afición. Por ese motivo desde la plataforma Liga RFEF Astorga con Marcelino a la cabeza se ha organizado un viaje para presenciar en directo el encuentro, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Atlético Astorga y la implicación del Ayuntamiento que costeará el desplazamiento en autocar teniendo solo que pagar los seguidores astorganos los diez euros de la entrada al recinto futbolístico 'Arsenio Iglesias' (el siguiente como locales de los gallegos será en Riazor).

Desde la organización ya se ha logrado completar medio autocar con la opción de poder llegar a su aforo total hasta el viernes por la mañana. De no hacerlo se aplazaría esta opción de traslado de la 'Marea Verde'.

Eso sí, para los dos desplazamientos tras el de La Coruña que le restan al Atlético Astorga, en el terreno de juego del Rayo Cantabria y el UD Ourense la intención es mantener esta posibilidad para un equipo que, aun con los pies en el suelo, está demostrando desde hace ya un buen número de jornadas, que es uno de los integrantes del grupo en mejor forma hasta el punto de remontar el vuelo hasta la novena posición con cuatro puntos de margen respecto a la zona de play off de ascenso.

Respecto al plano deportivo el Atlético Astorga tratará de devolverle la moneda al Fabril que en la primera vuelta superaba a los de Lago siendo el rival que lograba una mayor diferencia de goles. Eso sí, en un tramo inicial de la Liga en el que los maragatos estaban adaptándose a su nuevo estatus.

Ahora la situación es bien distinta y el Atlético Astorga acude al encuentro frente al líder tras frenar a alguno de los equipos con mayor potencial del grupo. El último una Gimnástica Segoviana con la que se empataba aunque por méritos los verdes debieron salir airosos.

Con una distancia ya considerable respecto a la zona de peligro, el objetivo del Atlético Astorga para por acabar de la manera más provechosa posible.

Y sin descartar nada en el horizonte en la Liga.