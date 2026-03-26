Una temporada con pocos cambios en su desarrollo

La temporada de pesca en Castilla y León no presenta demasiadas novedades en su normativa.DL

La temporada de pesca en Castilla y León abre de par en par sus puertas (lo hizo el pasado 21 de marzo en las provincias de Salamanca, Valladolid, Ávila y Segovia) y lo hará este 28 en León, Burgos, Palencia, Zamora y Soria) con menos novedades que pasados cursos.

Pocos cambios aunque alguno significado para algo más de seis meses de plena actividad (menos si se trata de ríos que cerrarán la campaña el 31 de julio aunque en muchos otros no será hasta el 15 de octubre).

Un tema importante aparece en el hecho de que para este curso es que la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas ha modificado la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León, eliminando el requisito de su desarrollo mediante órdenes con periodicidad anual, que resulta innecesaria si no se requieren cambios regulativos sustantivos.

Asimismo, se redenomina el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos y se regula su procedimiento de aprobación. Por otro lado, se propone excluir a las competiciones y entrenamientos deportivos que sean organizados por la Federación Castellano y Leonesa de Pesca y Casting de las limitaciones generales establecidas en cuanto al número máximo de cañas a utilizar por cada pescador, para que tales eventos se puedan llevar a cabo en las mismas condiciones que en el resto de las comunidades autónomas y países.

Respecto a la Orden anual de pesca, como ha dejado de ser de carácter anual, sigue vigente la MAV/1570/2024, de 25 de diciembre, por la que se aprueban las Normas Reguladoras de la Pesca en la Comunidad.

La que si se ha modificado es la Orden MAV/1506/2025, de 29 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad y se aprueban los correspondientes planes de pesca.

En la provincia de León, una de las modificaciones mas notables es la ampliación del Escenario Deportivo de Villanueva de Carrizo, desplazando el límite superior unos 800 metros más arriba hasta un azud existente.

La otra modificación, de menor entidad, es el desplazamiento del límite superior del coto del Cea hasta el puente ubicado unos 300 metros más abajo. El resto de modificaciones afectan a refugios y temas de menor incidencia sobre la práctica de la pesca.

Apartados importantes para el pescador de cara a la temporada no sufren modificaciones. Así el período de veda para los ciprínidos será del 1 de mayo al 15 de julio y el cupo de barbo, boga, bordallo, cacho, madrilla, gobio y tenca será de cero ejemplares. Fuera de estos meses, en cotos, Arecs y aguas libres el cupo será de dos ejemplares. Y rspecto a la talla mínima de los ciprínidos que se capturen que será: tenca (25 centímetros), barbo (24 centímetros), boga, madrilla, bordallo y cacho (18 centímetros) y gobio (8 centímetros), mientras que en el piscardo y carpín no se establece talla.

En cuanto a cebos y señuelos en todas las aguas trucheras se establece un máximo de un anzuelo por señuelo así como se prohíbe el empleo de la lombriz en todas las aguas trucheras.

Como resumen a todo ello se puede destacar:

• Lombriz. Prohibido su uso en todas las aguas trucheras

• Cebos naturales (gusarapín, gusano verde, de la carne, etc…). Arecs (salvo días sin pase de control)

• Señuelos artificiales con muerte Arecs (salvo días sin pase de control) y en los cotos con muerte

• Señuelos artificiales sin muerte Arecs sin muerte, Cotos, EDS, Are Aula del Río y en los tramos libres

• Están prohibidos los aparejos que incluyan más de un anzuelo por señuelo, así como señuelos artificiales en cualquiera de sus variedades o montajes que empleen plomadas colocadas sobre el nailon o hilo del aparejo, así como aquellos que empleen plomada de arrastre o fondo.

Todo para que la temporada de pesca vuelva a convertirse en el mejor escenario para los aficionados. Nada menos que en la Comunidad 271.109 con licencia (duración de cinco años) siendo precisamente los leoneses los que suponen una parte importante.

Y todo en una temporada en la que la pesca sin muerte seguirá ganando terreno respecto a la pesca con muerte. Eso sí, conviviendo ambas en un provincia en la que la pasión por la pesca se traslada a la presencia notable de aficionados en los ríos desde las primeras jornadas hasta el último día. Primavera, verano y otoño se unen así a nivel estacional en un desarrollo de actividad fascinante en el que también tienen cabida diferentes campeonatos y competiciones.

La escasez de agua no va a ser este año un problema, todo lo contrario. Agua va a encontrarse en los ríos incluso en pleno periodo estival. En este apartado hay que recordar que esta campaña los ríos no regulados en cuanto a actividad pesquera bajarán en muchos casos el telón más tarde de esa fecha que ya era habitual del 31 de julio.

En estos primeros días de la temporada los mejores resultados se darán con la pesca a ninfa para los mosqueros y a cucharilla para los de lance, teniendo las mejores oportunidades en las horas centrales del día, debido a que las aguas bajan frías por deshielo en los regulados y por los desembalses de los pantanos.

Hay que hacer aquí un inciso recordando que las aguas desembalsadas son las de la parte más profunda y por consiguiente las de menor temperatura del pantano. A medida que avance la temporada, ya adentrados en el mes de mayo, donde si todo transcurre con normalidad, todo apunta que esta campaña puede erigirse en una de las mejores que se puedan esperar con cauces limpios, las eclosiones más largas, donde se podrá a empezar a pescar bien en superficie con moscas artificiales.

Las truchas empezarán a colocarse en sus comederos naturales después de un principio de temporada con tanta agua. La temporada, a medida que avance, metidos ya en el mes de junio a caballo entre la primavera y el verano y en plena estación estival ya en julio, con la llegada del calor, será la que más oportunidades nos dé de cara al día.

Se podrá pescar bien desde la amanecida hasta el atardecer pudiendo disfrutar de algún sereno. Julio y agosto son meses buenos para disfrutar del calor, pero las truchas ya empiezan a estar castigadas por las idas y venidas de los pescadores y habrá que poner mucho oficio para engañarlas. Moscas pequeñas e hilo fino serán una buena combinación para disfrutar de la jornada.