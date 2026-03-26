Todo río es bueno para lanzar la caña al vuelo

Bernesga, Torío, Curueño, Eria, Esla, Boeza, Órbigo... cualquier río es bueno para disfrutar de una buena jornada de pesca. Eso sí, cada uno con sus particularidades y los condicionantes que marcan este inicio de temporada teniendo en cuenta si son de montaña (no regulados) o regulados por embalse. Lluvia, desembalses... todo marca el paso de estas primeras semanas en las que el invierno ha dejado paso a la primavera en el calendario, pero aún sigue presente en cuanto a su actividad.

Eso lo tienen presente los más madrugadores. Aquellos para los que la caña y el sedal les 'quema' en el armario o baúl y después de una espera (los más afortunados han podido matar el gusanillo en lago) ansían como agua de mayo, en este caso en marzo, poder vestirse de pescador y dar rienda suelta a su pasión.

Aguas frías en todos los escenarios y caudales altos especialmente en los ríos regulados por embalse al tener que liberar agua estos, van a condicionar los últimos días de marzo y parte de abril. En cuanto a recomendaciones. Cada maestrillo tiene su librillo y preferencias aunque ríos como el Bernesga, Torío, Curueño, Eria, Cea y los bercianos Cúa y Boeza presentan condiciones aceptables en buena parte de sus tramos para que esa vuelta a la actividad sea lo más aceptable posible. Ya vendrán mejores jornadas.

En cuanto a los regulados en el Bierzo el Sil y el resto de la provincia el Órbigo, el Esla y el Porma, aunque presentan caudales altos y aguas frías los que se decidan a pescar con cucharillas o ninfas muy pesadas podrán temer la oportunidad de sacarle algún partido. En todos los casos las mejores horas serán las centrales del día cuando el sol haya 'templado' algo el ambiente.

En mayo tocará ya una nueva perspectiva siendo dicho mes y los de junio y julio los más favorables. Por agua no va a quedar después de un invierno en el que no ha sobrado este líquido elemento.

Tiempo habrá para disfrutarlo en una temporada que apunta a mantener la tónica de los últimos con las condiciones más favorables para la actividad de la pesca. Y con la estrella de esta, la trucha, con una presencia poblacional notable.

No hay prisa y aunque para los más madrugadores estos primeros días de la temporada puedan presentarse inciertos, la normalidad se irá asentando en las siguientes semanas en las que también los escenarios irán contando con mayor presencia en los cauces de los ríos o en su interior (en estos días algo menos)de aficionados. León es tierra de pesca, de ríos y de vida.