Un arte que requiere afición, paciencia... e ir bien preparado

Una buena jornada de pesca necesita de muchas cosas: escenario idóneo, un día que acompañe, mucha paciencia y contar con la equipación más acorde. Disfrutar del río es esencial. Solo y con amigos. Cada pescador tiene sus costumbres, sus manías o ritual. Al gusto de cada uno. Luego vendrá el resultado que esta temporada apunta a muchos días de plena satisfacción tras salir del río y llegar a casa.

La elección de un buen escenario es fundamental. Y ahí la experiencia es un grado. Montaña o llano, aguas más juguetonas u otras más tranquilas... En la provincia de León existen lugares para todos los gustos. Por eso es bueno probar y sacar luego conclusiones.

Y esa frase de a quien madruga... también se puede aplicar a la pesca. Eso sí, cuando la temporada haya consumido ya unas semanas y las temperaturas sean más suaves. A día de hoy en los días inaugurales es preciso esperar a que la jornada temple. Se puede decir que la hora de la comida, de la sobremesa, es la mejor hasta que mayo alcance su protagonismo. Luego será preciso evitar el exceso de calor.

Una buena merienda también es necesaria. Y mejor si se comparte con amigos, también pescadores. Chorizo, jamón, tortilla,... Todo sabe mejor en compañía comentando cómo ha ido el día. Esa experiencia también es la perfecta consejera del pescador para elegir el mejor material posible para esa jornada. Hay que determinar en qué escenarios se va a pescar y sus condiciones, si se pesca a mosca seca o ahogada. La caña es esencial y también los señuelos.

La equipación es esencial y por eso unas buenas botas si se decide entrar al río o un calzado. También hay que tener en cuenta el calzado. No es lo mismo si se va a realizar el arte de la pesca dentro del río o en sus márgenes.

Y sin duda, tampoco debe faltar la ropa de abrigo, ya que la humedad y el frío no son buenos compañeros, especialmente en las primeras semanas de la temporada en la que las condiciones sin duda alguna, aa pesar de esperadas, no son las que con el paso de las semanas mejorarán la actividad de los aficionados en los ríos de la provincia leonesa.