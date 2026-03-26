Apuesta por los ríos de vida y motor económico

Los ríos son fuente de vida y también ejercen como motor económico para las localidades cercanas. Su conservación es un aspecto importante que desde la Junta de Castilla y León se ha situado como preferente. Así, entre las actuaciones que tiene previsto realizar se encuentra una inversión muy importante en adecuar los ríos de la provincia de León.

En esos trabajos se actuará en la vegetación de ribera para facilitar el tránsito por los márgenes de los ríos, ampliando y adecuando la red de caminos, habilitando aparcamientos, merenderos, colocando pasarelas, mejorando la señalización de los cotos, preparando frezaderos, construyendo puertos en los ríos naturales y otras actuaciones que permitan hacer más atractivos los ríos de la provincia para los pescadores autonómicos, nacionales y en especial, los procedentes de otros países.

Desde la propia Junta, con el fin de conocer el estado de los ríos y también su población piscícola con todos los condicionantes que la rodean, y desde Medio Ambiente, se llevan a cabo muestreos anuales de pesca con una serie de estaciones representativas. Los muestreos se realizan por cuencas. Así, un año toca la del Sil, otro el Órbigo, al siguiente la del Norte (Cares y Sella) y en otro el Esla.

Todo para que los datos sean lo más consistentes posible para calibrar la situación de las masas de agua y si es preciso realizar alguna actuación.

CONOCIMIENTO PARA EL PESCADOR

El pescador puede estar informado también de lo que acontece en los ríos (en el caso de la provincia de León en sus más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras) a través del portal creado desde la administración autonómica ‘Pesca en Castilla y León’.

Todas las excepcionalidades y modificaciones de la norma general, para cada provincia, pueden allí.

Además de la información sobre todos los tramos piscícolas y aguas embalsadas de la Comunidad, esta herramienta permite a los usuarios acceder a la solicitud de licencias y permisos requeridos en los diferentes tramos, expedidos por la Junta de Castilla y León, un visor cartográfico que permite conocer en todo momento la caracterización de cada tramo de río, y un visor que te permite la opción de marcar la posición en la que se encuentra el vehículo, para poder regresar a él en caso de desorientación. La información es así la más completa para planificar una buena jornada de pesca.