León, un escenario ideal para una gran jornada de pesca

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

El arte de la pesca resulta de lo más atractivo y gratificante en los ríos leoneses. Su fama, bien ganada, se refleja cada temporada en la ocupación de sus escenarios, da igual que sean de montaña o regulados por embalse. También AREC, EDS, cotos o aguas de acceso libre. Lo que está claro es que en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua, eminentemente trucheras, desde finales de marzo y hasta mediados de octubre la presencia de pescadores, tanto locales como foráneos, conforma ya parte del paisaje habitual. Y es fuente de riqueza y vida para las poblaciones.

Esas cifras a veces resultan algo frías sobre el papel, pero su análisis refrenda que cada año la provincia atrae a más aficionados a la caña, el anzuelo y el sedal. También la ‘fidelidad’ con algunas zonas que con el paso de los años se han convertido en referenciales en los gustos de los pescadores. Eso sí, sin olvidarse de otras.

En el caso de los AREC hasta en seis la ocupación ha sido total (Sil, Marne, Lugán, La Magdalena, Embalse de Selga de Ordás y El Balsón) con hasta otros siete más rozándola (Bernesga y Puente Paulón con el 99%, Pelgo y Mansilla de las Mulas con el 98, Peñarrubia y Órbigo con el 96 y Palacios del Sil con el 95). En el lado negativo los tramos de los embalses de Matalavilla y Las Rozas con el 4 y 8 por ciento respectivamente.

El caso de los EDS es muy significativo, ya que de los cinco existentes en cuatro la ocupación ha sido total destacando por número de licencias los de Villomar y Ponferrada con 1.240 seguidos de Santa Marina del Rey y Carrizo de la Ribera con 744. El de Antoñán del Valle con el mayor número de licencias disponibles (11.000) tenía una tasa de ocupación del 37%. Eso sí, con una cifra de 4.116 que si nos atenemos a ella supera en conjunto a los otros cuatro.

Respecto a los cotos también media docena de ellos se iba al 100% en cuanto al número de pases asignados de los disponibles, todos ellos con la opción de pesca con muerte (Villarroquel, Sardonedo, Gradefes, El Condado I, Quintana de Rueda y Pesquera). Con una tasa superior al 90% nos encontramos con otros cuatro más y en este caso aparece uno con pesca sin muerte (Rioseco, con el 93. Los otros tres donde se puede practicar la pesca con muerte son los de Cerezales (99), Rioseco (96) y Garaño (90).