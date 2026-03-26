Adri Fernández, de Ademar León, se retira del balonmano profesional a final de temporada

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El central del Ademar León Adri Fernández ha tomado la decisión de retira del balonmano profesional, dejando una huella ejemplar en Ademar León. Aunque su marcha deja un vacío en el puesto que habrá que cubrir con algún fichaje, desde el club le desean lo mejor en el inicio de esta nueva etapa con el reconocimiento y cariño del club y la afición.

Adri Fernández, que cuenta ya con 31 años, comenzó su carrera en el Gijón Jovellanos. Su primer club en Asobal fue el Villa de Aranda, en la temporada 2016-2017.

La temporada siguiente ya estaba en el Valladolid, donde jugó cuatro temporadas, antes de irse un año al Bidasoa Irún y dos a Torrelavega. Las dos últimas campañas las ha disputado con el Ademar.