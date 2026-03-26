Una sobrecarga detiene a Mfulu

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La inscripción de Mfulu se retrasa. Como contábamos ayer, el francés abandonó precipitadamente la sesión de trabajo del miércoles y desde el club no lo veían a un nivel físico óptimo. El futbolista sufre una sobrecarga, que es lo que retrasa al menos otra semana la decisión sobre su futuro próximo. Existía el temor, cuando se tuvo que retirar, de que tuviese una lesión muscular, que por pequeña que fuese y con el cercano regreso de Erik Morán, quizá hubiese dejado de convertir en urgente el concurso de Mfulu. El temor ha pasado.

AFICIÓN

Hasta cuatro autobuses de aficionados tienen previsto desplazarse pasado mañana a Ourense dentro de las expediciones organizadas por la Federación de Peñas y por las peñas Durandarte 1922 y Elegancia Blanquiazul. De las 300 localidades enviadas por el Ourense CF para el partido y que corresponden a la grada de Preferencia de O Couto, hasta ayer se habían despachado en torno a 250 (contando las de las distintas peñas). Hasta este mediodía se pueden seguir adquiriendo en las oficinas del Toralín. Cuestan 15 euros.

Hace dos semanas fueron 800 los seguidores del Racing que apoyaron al cuadro de la villa naval en el campo ourensano, casi tantos como los que había por parte del conjunto local. También llamó la atención una imagen de la Tribuna tomada desde enfrente en el duelo de la 6ª jornada entre Ourense CF y Pontevedra en la que había poco más de 300 seguidores locales.

En la actualidad deportiva del conjunto de Oira hay que señalar que previsiblemente Miguel Prado cubra la baja en defensa del sancionado Jelbat; que el sitio en el mediocentro del también castigado Jerin lo ocupe César Moreno; y que existe la duda en punta entre Amin y Martín Ochoa.

DESIGNACIÓN

El santanderino José Alberto Pardeiro Puente (Comité Cántabro) ha sido designado para dirigir el Ourense CF-SD Ponferradina. Ninguno de los dos equipos ha perdido nunca cuando les ha pitado este trencilla.