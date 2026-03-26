Abiertas inscripciones para 21 Lunas y Media

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La Media Maratón Ciudad de Ponferrada 21 Lunas y Media 2026 ya tiene fecha (el sábado 18 de julio), reglamento y formulario de inscripción.

La carrera, recuperada por la Concejalía de Deportes que dirige Eva González, contará esta edición con premios en metálico para los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos.

Las inscripciones, tanto para la Media Maratón como para los 5k que se disputan con la misma fecha y horario de salida, están abiertas en tucrono.es hasta el próximo 7 de julio.

Cabe recordar que para formar parte de las 21 Lunas y Media se requiere ser mayor de edad, mientras que para competir en la prueba de 5k los participantes deberán tener 14 años cumplidos a fecha del 18 de julio. A las 11.00 horas de ese mismo día tendrán lugar las carreras infantiles de 400, 800 y 1.200 metros según edades.