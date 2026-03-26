Bigues i Riells, rival de Bembibre HC en Copa de la Reina

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre Hockey Club jugará los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Bigues i Riells, según determinó ayer el sorteo de la competición, que se jugará del 14 al 17 de mayo en el pabellón Laguía de Gijón. Ese duelo será el día 15. En caso de pasar a semifinales, el rival será el vencedor del Telecable Gjón-Palau.

Quizás el destino y la buena posición en la tabla al final de la primera vuelta deparó un rival asequible pero que a estas alturas y en un torneo como la Copa de la Reina, de eliminación directa, todo puede suceder y nadie está exento de sorpresas. De lograr eliminar al Bigues i Riells, el Bembibre HC disputará la semifinal contra el vencedor del cruce entre Telecable Gijón y Generali Palau, que puede ser la eliminatoria más dura de las cuatro que hay.

El día 16 de mayo se disputarán ambas semifinales y la final sería el día siguiente, domingo 17. Todo listo para el desembarco del Bembibre H.C en Gijón para seguir creciendo su historia en su corta edad como Club. Todo un hito para el deporte femenino del Bierzo que estará representado por el Bembibre H.C y donde también irá el equipo infantil del Club para disputar la Minicopa, toda una experiencia