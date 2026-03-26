Marta García sube a lo más alto del podio en el Nacional Máster de 50K

Marta García, en el centro, con su medalla de oro.DL

La atleta leonesa Marta García García firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Absoluto y Máster de 50 Kilómetros. Lo hizo finalizando entre las mejores en la prueba disputada en Málaga y como primera en su categoría de M-35.

La atleta del club Fisiorama dejaba patente su calidad y buen momento de forma para cumplimentar el recorrido en un tiempo de 3h44:12 que le permitía hacer factible su objetivo en la carrera.

El triunfo en la categoría absoluta donde Marta García fue quinta fue a parar a manos de María Lázaro García.