El Nava, rival del Ademar León en la eliminatoria para acceder a la fase final de la Copa del Rey

El Abanca Ademar León ya conoce su último escollo camino a la fase final de la Copa del Rey. Los leoneses se verán las caras a partido único en la pista del Nava, un viejo conocido de la Liga Asobal.

El sorteo celebrado este viernes ha definido los seis cruces de una ronda decisiva que pondrá en juego las últimas plazas para la fase final de Alicante, sede de la gran cita copera del 5 al 7 de junio.

El Abanca Ademar tendrá como enemigo a un Nava que se muestra más consistente en su casa y al que los leoneses deberán doblegar para meterse entre los ocho 'elegidos'.

Los emparejamientos han quedado configurados del siguiente modo:

Barça Atlètic – Recoletas Atlético Valladolid

REBI Cuenca – Logroño La Rioja

Viveros Herol Nava – Abanca Ademar León

Anaitasuna – Bathco Torrelavega

Bada Huesca – Fraikin Granollers

Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil – Irudek Bidasoa Irún

Esta eliminatoria medirá a los seis equipos clasificados desde la Segunda Eliminatoria con los conjuntos que finalizaron entre la tercera y la octava plaza de la División de Honor Masculina de la pasada temporada. Todos los encuentros se disputarán a partido único en casa de los equipos procedentes de la ronda anterior.

Los seis equipos locales llegan a esta ronda tras superar una segunda eliminatoria muy competida. Bada Huesca venció a UBU San Pablo Burgos 2031 por 29-30, REBI Cuenca superó a Fertiberia Puerto Sagunto por 30-35, Anaitasuna se impuso a Frigoríficos del Morrazo por 34-29 y Barça Atlètic derrotó a Sanicentro Guadalajara por 35-27. Completaron la nómina de clasificados Viveros Herol Nava, tras ganar a Cajasol Sevilla Proin por 29-30 y Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, que hizo lo propio ante Trops Málaga por 21-23

Los seis vencedores de esta Tercera Eliminatoria se unirán en la fase final al Barça, vigente campeón del torneo, y al Horneo EÓN Alicante, que contará con plaza asegurada como equipo anfitrión. La ciudad alicantina acogerá así la fase final de la competición y volverá a situarse en el centro del balonmano nacional, reforzando además su estrecho vínculo histórico con este deporte.

La lucha por el título se resolverá en una Final a 8 con formato de eliminatoria a partido único, con cuartos de final, semifinales y final en un fin de semana que reunirá a la élite del balonmano masculino español.