Luis Puertas: "Ante Nava tiene que ser un reto para el Ademar León de romper la racha negativa"

El entrenador del Abanca Ademar León, Luis Puertas, destaca la "alta intensidad defensiva" de Viveros Herol Balonmano Nava, su rival en Liga este próximo domingo, a partir de las 12.30 horas al que visita en el Pabellón Municipal Guerrer@s Naveros después del parón de selecciones. "En casa es un equipo muy fuerte por la presión que se genera en su pabellón que les da un extra de motivación, pero que también tiene que servir como motivación para nosotros y un reto para romper una racha de últimas visitas sin lograr puntuar", señala el técnico del equipo leonés.

El duelo autonómico también supondrá un enfrentamiento entre dos entrenadores que iniciaron el campeonato como ayudantes, en el caso de Luis Puertas a las órdenes de Daniel Gordo, mientras que Carlos Villagrán acompañó en la dirección del conjunto segoviano a Álvaro Senovilla.

Para Luis Puertas el partido supone una oportunidad de resarcirse de la derrota en la anterior jornada, también a domicilio, ante REBI Cuenca (30-24), en un choque donde vio a su equipo con errores, tanto en defensa como también en ataque, sin "saber seguir el plan que se había marcado", manifiesta.

Sobre la anunciada retirada de la alta competición del central asturiano Adrián Fernández a la conclusión de la temporada, el técnico ademarista valora su aportación "tanto dentro, como fuera de la pista y que personalmente" le ha "enseñado y ayudado a crecer".