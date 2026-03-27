Bembibre-Mansillés, derbi marcado por la desigualdad

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Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan una nueva jornada de la competición regular marcada por el derbi provincial que esta tarde (16.30 horas) dirimirán Atlético Bembibre y Atlético Mansillés en el Jesús Esteban Rodríguez, un duelo marcado por la desigualdad y la necesidad de ambos equipos por diferentes motivos, aunque estos encuentros de rivalidad suelen igualarse.

El equipo rojiblanco, con un colchón de seis puntos sobre las plazas de descenso, no puede fallar dada la situación de Valladolid Promesas y Burgos Promesas en puestos de descenso de la Segunda Federación cuando restan seis jornadas para la conclusión de la competición regular, mientras su rival, a siete puntos del play off de ascenso con un partido menos disputado, está obligado a imponerse para no alejarse de una forma casi definitiva en la lucha por un sitio de privilegio en la tabla.

La Virgen se desplaza a territorio charro para enfrentarse esta tarde (16.30 horas) al Santa Marta, buscando un triunfo que les permita afrontar la recta final de la temporada con alguna opción de pelear por el ascenso.

El Júpiter Leonés ejercerá esta tarde (16.15 horas) de anfitrión del Unionistas de Salamanca B en un duelo de filiales.