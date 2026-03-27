‘Déjà vú’ de la Ponferradina ante el Ourense CF: contra él empezó el despegue deportivista

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Desde que la Deportiva perdió el 4 de enero en Lezama, inició una racha que le ha permitido pelear por los puesto de play off. Han sido 11 partidos, saldados con 8 triunfos, 2 igualadas y una derrota, sumando 26 puntos de 33 y recibiendo sólo 2 goles. Esa senda positiva arrancó ganando al Ourense CF el 10 de enero. Mañana se vuelve a medir a él y lo hace con 6 bajas, algo demasiado habitual en todo el campeonato: «Intentamos adaptarnos a lo que hay y con ello hacer lo máximo posible», afirmó el entrenador Nafti.

Por otro lado, el técnico blanquiazul afirmó que Erik Morán progresa adecuadamente y que espera poder darle ya algunos minutos en el choque del Sábado Santo ante la AD Mérida (El Toralín, 21.00 horas).

El duelo supone el regreso de Borja Valle a la que fue su casa. El berciano, que reaparecerá y seguramente lo hará como mediocentro, jugó en CD Ourense (desaparecido y germen de la UD Ourense de 2ª RFEF), en el que llegó a actuar de lateral derecho.