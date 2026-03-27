León Golf abre sus puertas a una gran temporada

León Golf contará en 2026 con un extenso y notable calendario competitivo. Una treintena. O lo que es lo mismo, todas las semanas disponibles en el campo de San Miguel del Camino desde abril hasta noviembre con agosto como único mes de descanso.

Segundo Argüello, director-gerente de León Golf, fue el encargado de desvelar a los asistentes, socios y jugadores de la moderna y completa instalación, un libro de ruta que inicialmente presenta 26 torneos, aunque como señalaba el propio responsable del campo, ya se ha unido uno más (Oblanca) y otros tres están por llegar.

La puesta de largo de las competiciones será el 11 de abril con el Torneo 3 Palos. Luego le seguirán el Aesgolf (16), el Parejas Scramble (18) y el Circuito Sénior de Castilla y León (25).

Mayo llegará con cinco torneos: Desguaces Abril 2001 (días 1 y 2), Clasificación Interclubes FGCYL (17), Camarote Madrid-Hijolusa (22 y 23) y el Puntuable para la Liguilla sub-21 FGCYL (24). Junio tendrá también cinco citas empezando por el Ibercaja (5 y 6) siguiendo por el Aesgolf (11) y Andbank (13) y finalizar con el Open Door (20 y 21) y el Lexus (27).

Julio cuenta con tres que se pueden ver ampliados: Circuito ACGCYL (3 y 4), Unicaja (10 y 11) y BNI-León (17 y 18). Tras agosto llegará septiembre con el prestigioso Torneo Diario de León y su Pro Am (11, 12 y 13), el Golf & Golf (18 y 199 y el Circuito Birdigan-FECLEM (25 al 27).

En octubre citas con el Torneo Fele (23 y 24) y el de Empresas (31) para finalizar en noviembre con el Torneo del Tee (7), la Cuerda (14), la Bandera (21) y el Padres e Hijos (28).