Manzanera ya estudia ofertas y al director técnico del Alcorcón Alberto Lozano lo sitúan en la Cultural Leonesa

Algunos medios de comunicación de Murcia anuncian que el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, ha entrado en los últimos días en negociaciones con el Real Murcia de cara a ser el hombre fuerte en el apartado deportivo, aunque finalmente, según parece, han quedado rotas.

Igualmente, comienza a funcionar la rumorología a través de las redes sociales, señalando que el director deportivo del Alcorcón, Alberto Lozano, suena para la Cultural.