España impone su clase ante Serbia

Publicado por Sergio Morro Villarreal Creado: Actualizado:

ESPAÑA 3

Unai Simón; Llorente, Cubarsí (Mosquera, m.83), Laporte, Cucurella; Rodri (Zubimendi, m.76), Pedri (Olmo, m.46), Fermín (Fornals, m.46); Lamine (Víctor, m.63), Baena (Pino, m.76) y Oyarzabal (Ferrán, m.62).

SERBIA 0

Savic, Mimovic (Nedeljovic, 83), Milenkovic, Pavlovic (Erakovic, 83), Terzic (Bukinac, 76), Kostic (Gacovic, 60); Gudelj (Lukic, 60), Stankovic, Savic: Birmavic (Smradzic, 60) y Mitrovic (Jovic, 60).

Goles: 1-0, min 16: Oyarzabal; 2-0, min 43: Oyarzabal; 3-0, min 72: Víctor Muñoz. Árbitro: Luís Godinho (Portugal). Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio de la Cerámica ante 20.482 espectadores. España afrontará el próximo martes el segundo partido amistoso de esta ventana internacional, en este caso frente a la selección nacional de Egipto.

España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha Fifa antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente, que jugaron con autoridad y entre los que destacó el debut de Víctor Muñoz, que marcó un gol y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que dispuso.

Anunciaba en la previa Luis de la Fuente que este partido ya era parte del Mundial y así lo entendieron también sus jugadores. El técnico presentó un once de partido oficial en el que volvieron Rodri, Pedri y Lamine, tres jugadores llamados a ser referencias en el combinado español en la cita mundialista de este verano. Arrancó España el partido con aplomo ante la presión en bloque alto de los serbios buscando un error en la salida del combinado de De la Fuente, que se adueñó del balón desde el inicio.

La selección balcánica, muy bien posicionada en defensa, impedía a España traducir su dominio en claras ocasiones. Pero La Roja seguía fiel a su guion y en una genialidad rompió la resistencia serbia. Con el 1-0 luego llegarían dos más.