Reto de altura para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga afronta una salida de alta exigencia. Nada menos que este domingo ante el Fabril (17.00 horas, Abegondo). Los maragatos, que acumulan una racha positiva en las últimas cinco jornadas saldada con cuatro triunfos y un empate (algunos frente a rivales llamados a luchar por el ascenso), son conscientes que parar al filial del Deportivo no va a resultar una empresa fácil.

Pero tampoco imposible. Asentados en una categoría nueva para ellos y tras un inicio de Liga irregular, los de José Luis Lago están demostrando que cada vez que saltan al terreno de juego no se amilanan ante ningún enemigo, por muy fuerte que sea. Hasta el punto de que en poco más de tres meses han pasado de ocupar un puesto de descenso a mirar de cerca el play off de ascenso. Le separan cinco puntos (de la zona de peligro siete a día de hoy) a falta de seis jornadas para finiquitar la fase regular. Saben que enfrente tienen a muchos duros rivales, pero que nada es imposible. El hecho de poder luchar también por un billete para la próxima Copa del rey está entre los alicientes para los verdes.

Para este encuentro en Abegondo, el entrenador del Atlético Astorga no podrá contar por sanción con tres jugadores que se han convertido en pilares de la defensa como los laterales Ceínos y Jesu y el central Manso. Bajas importantes que no obstante encuentran recambio en compañeros como Jony y Pedro Augusto.

Precisamente en la línea defensiva es donde tiene el club maragato buena parte de sus poderes. Una zona que tratarán de salvaguardar para contar con opciones frente a un líder que solo ha encajado dos derrotas como local. Los números del Atlético Astorga, precisamente cuando ejerce de visitante, son para tener confianza, ya que en lo que va de Liga ha logrado seis victorias y tres empates lejos de La Eragudina.

Además, los de José Luis Lago estarán arropados en tierras gallegas por un buen número de aficionados. Los que hayan viajado en el autocar habilitado por Liga RFEF Astorga con la colaboración del club y costeado por el Ayuntamiento de la capital maragata. Y los que lo hayan hecho en sus vehículos particulares.