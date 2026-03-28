Empate entre el Atlético Bembibre y el Atlético Mansillés

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

ATLÉTICO BEMBIBRE 1

Ivanildo; Pablo, Expo (Álex González, min 77), Santín, Valentín, Kini (Rubén, min 62), Arias, Reimóndez (Motta, min 62), Hugo (Fatah, min 77), Pelayo (Jorge, min 32) y Óscar.

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Alex, Nacho, Pani (Pacios, min 74), Javi (Saúl, min 46), Farago (Esteban, min 46), Celada, Asier, Jairo, Del Valle (Casti, min 63), Matos y Adrián (Florín minuto 46).

Goles: 1-0, min 1: Valentín; 1-1, min 87: Celada. Árbitro: Carlos David Téllez de Meneses, asistido por Carreto García y Luengo Sánchez. Amonestó con tarjeta amarilla los locales Hugo, Jorge, Reimóndez y Mario López, y al visitante Farago. Tarjeta roja a los locales Sevilla (entrenador de porteros) y Mario López (doble amarilla), y al visitante Montaña (entrenador). Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima octava jornada del Grupo VIII de Tercera División RFEF, disputado en el Campo Jesús Esteban Rodríguez, ante unos 200 espectadores.

El Atlético Bembibre no pudo solventar satisfactoriamente su duelo en el derbi ante el Atlético Mansillés, al empatar finalmente 1-1 con reparto de puntos para dos equipos que en esta Liga dentro del grupo octavo de la Tercera Federación luchan por objetivos diferentes.

Los locales por no pasar apuros y alejar lo máximo posible la zona de descenso, y los visitantes por intentar hacerse un hueco en la zona de play off de ascenso.

Un gol apenas pasados quince segundos del inicio a cargo de Valentín puso a los bercianos por delante, tras una mala salida del portero visitante que aprovecha el delantero rojiblanco para driblar y marcar a puerta vacía.

Con el transcurso de los minutos, las oportunidades no aumentaron, aunque Hugo pudo marcar el segundo, tras una internada por la izquierda y su disparo salió cruzado al segundo palo, pero fuera.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto visitante comenzó a adueñarse del ritmo del partido y Celada chutó frontal obligando a despejar a Ivanildo.

También Florín lo intentó de cabeza tras un saque de falta, pero el balón salió por encima del larguero. Cuando faltaba poco para el final del encuentro, una tangana acabó con tres expulsados de ambos banquillos, lo que pareció parar algo el ritmo, pero tras una falta a favor de los mansilleses, se marcó el gol del empate a cargo de Celada.

Al final reparto de puntos en un encuentro que tuvo mucha intensidad y que ninguno de los dos contendientes concedieron un ápice de tregua.