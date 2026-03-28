La Ponferradina, en busca de una victoria con premio

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Liga en 1ª RFEF entra en sus dos últimos meses y lo hace con una jornada en la que la Deportiva afronta el 2º viaje más próximo del curso con la opción de meterse en puestos de play off. Se mide al Ourense CF. El duelo empieza a las 12.00 horas en O Couto y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Seis ausencias tendrá Nafti. Están sancionados Keita y Frimpong; lesionados, Erik Morán y Fede San Emeterio; y se encuentran con sus selecciones Moltenis y Vlad Kysil. Eso sí, regresa tras sanción Borja Valle, cuyo sitio podría estar en el mediocentro junto a Esquerdo. Calderón continuaría en el extremo derecho, Borja Vázquez en el izquierdo y Slavy en punta. También se espera que sean novedades en el once Koke en el lateral derecho y Xemi en la mediapunta. Cortés, que ha tenido algún problema físico esta semana, volverá a iniciar el duelo desde el banquillo.

El Ourense CF (el Ponte Ourense CF cambiado de nombre hace casi 12 años) vive su 2ª temporada en la categoría. Tras haber reaccionado a un mal inicio, la actual mala racha le ha puesto al borde de la zona de descenso, al que podría caer de no ganar a la Deportiva. Tiene tres bajas muy importantes; la del ex deportivista Nacho Castillo, máximo goleador del equipo con 5 dianas, que está lesionado, y la de los habituales titulares en defensa y mediocampo Jelbat y Jerin respectivamente. Una de las grandes dudas en el cuadro de Dani Llácer es si Amin empezará el partido de titular en punta o entrará Marín Ochoa. En las filas del conjunto de Oira milita el también ex blanquiazul Sergio Benito, que ha tenido muy poco protagonismo desde su llegada en el mercado invernal y no ha visto puerta.

Dirige el choque José Alberto Pardeiro Puente (Comité Cántabro). El colegiado santanderino ha pitado 6 partidos de la Deportiva, saldados con 4 triunfos y 2 empates, y 3 del Ourense CF, de los que ha ganado 2 y empatado uno. Por tanto, ninguno de los contendientes ha perdido con este trencilla.

Sólo hay un precedente de este partido. Es el 2-1 de la temporada pasada, el peor partido del equipo blanquiazul en todo ese curso.

Casi 300 seguidores deportivistas estarán en las gradas.