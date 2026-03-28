Propósito de enmienda del Ademar León

El Abanca Ademar repite por segunda jornada consecutiva como viajero. Si hace una semana lo hacía en la pista del Cuenca este domingo pisará la pista del BM Nava (12.30 horas) en un partido en el que los de Luis Puertas tratarán de que no se repita el mismo desenlace de la pasada jornada.

El plantel ademarista ya ha cruzado su camino en la actual temporada en tres ocasiones con los segovianos, aunque en todas ellas con diferentes técnicos en ambos equipos, en el Ademar Daniel Gordo y en Nava Álvaro Senovilla, luego sustituidos ambos por sus ayudantes, Luis Puertas y Carlos Villagrán, que serán los que se verán las caras en la matinal de este domingo en el pabellón Guerreros Naver@s. El primer choque, en pretemporada, se saldó con triunfo segoviano y los dos posteriores, en la Liga Asobal y la semifinal de la Copa Castilla y León, el triunfo caía del lado leonés, que buscará acabar con una racha que dura ya un par de temporadas sin puntuar a domicilio en Nava.

Ganar se convierte en una necesidad y a la vez reto para los ademaristas. Los puestos europeos están caros esta temporada y en este tramo de la competición todo punto tiene un valor añadido. Ganarlo para apuntalar el objetivo. No hacerlo ver como este se complica. Y es que en plena jornada 22 y a la espera de que también dispute su partido el Bidasoa, el Abanca Ademar transita en la sexta posición con los mismos puntos que el Atlético Valladolid (este ya ha jugado y ganado su compromiso) y a dos de los vascos. El Torrelavega cuenta con cinco más tras caer con el Granollers el viernes, mientras que el propio club vallesano y Logroño parecen a día de hoy como retos mucho más complicados y distantes.

Otro aliciente para los leoneses será el resarcirse de la derrota de la jornada precedente en Cuenca donde cometieron más errores de los debidos cayendo derrotados de manera clara.

A priori el Abanca Ademar debe buscar los dos puntos en juego en Nava aunque su rival, en un buen momento de forma, no se lo va a poner fácil, más si cabe por su reto de poner tierra de por medio con los puestos de peligro de la clasificación. Esa circunstancia los convierte en más peligrosos aunque los de Luis Puertas viajan con la lección bien aprendida y la idea clara de ser eficientes en ataque y en defensa. Sumar depende de ello.