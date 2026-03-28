El Caja Rural Cleba supera al Pereda aplicando su mayor consistencia

El Caja Rural Cleba solventó con solvencia su compromiso frente al Eneatlántico Pereda (34-30). Lo hizo en un encuentro en el que las leonesas se mostraron superiores a su rival al que llegaron a ir ganando hasta de siete goles al descanso (17-10) y durante varios compases de la segunda parte.

Solo en el tramo final las visitantes lograron acortar algo su desventaja aunque sin inquietar a un Caja Rural Cleba que tuvo como sus dos máximas goleadoras a Itahisa Castillo y Cecilia Colmenero con nueve y siete goles respectivamente.

CAJA RURAL CLEBA 34

Carmen Fernández (4), Marta Fariza, Paula Alonso, Aintzane García (3), Valeria (1), Goretti, Irune, Cecilia Colmenero (7), Marta velasco, Itahisa Castillo (9), Jana Cuesta, Claudia Álvarez (1), Mireia (3), Cristina Viñuela (1) y María Posado (5).

PEREDA 30

Elena San José (1), Amdrea Pellón (4), De Prado, Aldara Valles (7), Thea Fanjul, Natalia López, Jana Pinilla, Lucía Guilabert (4), Aida Brull (10), Marina, Emma Fanjul (3), Marian y Eva San Juan (1).

Marcadores parciales: 4-2, 6-4, 8-7, 11-7, 14-9, 17-10 (descanso), 20-14, 24-17, 27-21, 29-23, 30-25 y 34-30 (final). Árbitros: Abel Juncal y Ángel Mateos. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Partido correspondiente a la 22ª jornada de Liga.