La temporada en los ríos leoneses se inicia mejor de lo esperado

La temporada de pesca levantó el telón en los ríos leoneses. Tras los meses de espera llegó el momento de la verdad. Y esta primera jornada resultó mejor de lo esperado. Con los esperados caudales muy altos y aguas frías, el viento fue también otro compañero de los pescadores más madrugadores. A pesar de ello pudieron disfrutar de un día con una temperatura agradable para abrir boca. Eso sí, pocos pescadores en el estreno.

Aunque no fue mucha la afluencia de pescadores en los más de 2.000 kilómetros de masas de agua trucheras existentes en la provincia, buena parte de los que no quisieron pasar la oportunidad de disfrutar del primer día de la temporada tuvieron momentos bastante positivos. Teniendo, claro está, en cuenta que las previsiones, como todo comienzo de temporada, no son las ideales a la espera de que la climatología mejore y esos caudales bajen menos poderosos. También que las aguas templen.

Pescadores como Francisco Javier Lafuente o José Manuel Juan fueron algunos de los que probaron su pericia con la caña y el sedal en esta jornada inaugural. Y las sensaciones para ellos como para otros pescadores no fueron del todo negativas. La ilusión manda y también poder disfrutar en el río, aunque sea e condiciones bastante mejorables con el paso de las semanas.

En cuanto a los ríos, y por citar alguno de los muchos existentes en la provincia, en el Porma los caudales en condiciones aceptables ayudaron a un día productivo. Lo mismo en el los ríos del Bierzo o en el Torío, en este caso con pocas capturas pero con truchas de buen tamaño.

Tal vez en el Duerna y con fondos algo sucios a consecuencia de los incendfios del pasado verano y el arrastre de sedimentos esa nota no fue positiva. Pero se espera que como en todos los escenarios con el paso de las jornadas todo mejore. Y también la afluencia de pescadores sea más elevada. Algo que sí es seguro en una provincia en la que la pesca es pasión y fuente de vida.