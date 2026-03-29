La Peña consigue un gran triunfo con un hat-trick de Ricardo Vega

Publicado por Fernando Pastor Valladolid Creado: Actualizado:

UD SUR B 3

Angello, Pablo Martín, Álvaro Silva, Álvaro Blázquez (Rodri, min 73), Mario Rivera (Marcos Martín, min 83), Javier Espeso (Amado, min 64), Víctor Lozano, Víctor Rodríguez, Lucas (Manu, min 73) y Gago.

PEÑA/VIDAL 4

Martín; Víctor, Castro, Yago (Iván, min 38), Álex; Coladilla, Fraguas (Asier, min 61), Marcos, Joe (Hugo Díez, min 83), Ricardo y Marquitos.

Goles: 0-1, min 4: Ricardo Vega; 0-2, min 32: Ricardo Vega; 1-2, min 57: Víctor Lozano; 1-3, min 68: Ricargo Vega; 2-3, min 69: Mario Rivera; 2-4, min 89: Marquitos; 3-4, min 90+6: Víctor Lozano, de penalti. Árbitro: Samuel Blanco. Amarilla a Jaime y Mario Gago; a Castro, Iván, Coladilla y Marcos.

La Peña firmó una importante victoria por 3-4 a la UD Sur B con un hat-trick de Ricargo Vega el día de su 18 cumpleaños. Antes de que Ricardo inaugurara el marcador, los de Labrador ya tuvieron dos ocasiones claras de gol con sendas asistencias de Fraguas, una a Joe que detuvo el portero y otra a Marcos, cuyo cabezazo se marchó fuera por poco. Fue el presagio de un triunfo que no se escapó.