La Cultural leonesa juvenil arrasa y es más líder

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 6

Nico Ares, Cachán (Arribas, min 59), Bardón, Raúl Calvo, Freitas, Pablo Rojo (Robles, min 73), Hugo Alller (Lafu, min 66), Mauro (Ochoa, min 59), Falagán (Álvaro Fernández, min 59), Diego Julián y Marc Escudero.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA 1

Adrián Jorge, Mihailov (De Miguel, min 55), Huertas, Alonso, Germani, Manu Gil (Rincón, min 74), Valverde, Wail, Mario del Cura (Cortina, min 65), Yubero y Dani Martín (Cuenca, min 55).

Goles: 1-0, min 2: Hugo Aller, de penalti; 2-0, min 7: Mauro; 3-0, min 43: Hugo Aller, de penalti; 4-0, min 45: Bardón; 5-0, min 55: Mauro; 5-1, min 77: Valverde; 6-1, min 87: Robles. Árbitro: José Antonio Martínez Rodríguez, auxiliado en las bandas por Raúl de Lucas González y Javier Álvarez Peréz. Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Maroto (portero suplente), Yubero y Huertas. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro, con buen tiempo.

La Cultural tuvo un plácido partido contra la Gimástica Segoviana (6-1), en el que dominó de principio a fin. Al cuarto de hora ya ganaba 2-0 y al descanso había doblado esa ventaja. Aller marcó dos goles de penalti, el primero y el tercero del global, siendo el segundo castigo del punto fatídico mucho más claro.

Entre medias de los goles llegados desde los 11 metros, anotó Mauro el primero de su doblete, que cerraría con el quinto. Bardón anotó el cuarto y Robles haría el sexto y último para cerrar el set endosado a los segovianos, que antes lograron el gol del honor en los pies de Valverde.

Además, el segundo clasificado Santa Marta no pasó del 1-1 en su derbi provincial contra el Salamanca, por lo que la ventaja de la Cultural aumenta hasta los 8 puntos, con solo ya 15 en juego. La próxima jornada, ya tras Semana Santa, los leoneses tendrán un largo desplazamiento a Soria.