Piqué, el máximo dirigente del Andorra, ve el partido en una cabina del Reino de León

Gerard Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, vieron el partido Cultural-FC Andorra en una de las cabinas del estadio Reino de León, en el que finalmente se impuso el cuadro andorrano dirigido desde el banquillo por Carles Manso, por un amplio marcador de 0-4.

Gerard Piqué ha compartido en diversas ocasiones momentos en el fútbol junto a sus hijos, Milan y Sasha, especialmente durante los partidos del FC Andorra, equipo del que es propietario desde 2018.

El exfutbolista del FC Barcelona se le vio muy atento al encuentro que disputó su equipo junto a sus dos hijos, que también manifestaron interés.