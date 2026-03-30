Doble éxito para el ajedrecista leonés Jaime Santos

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El exsubcampeón de España de ajedrez, el leonés Jaime Santos Latasa, está acumulando méritos de cara a su próxima participación en el Europeo en Katowice (Polonia), a partir del 6 de abril, con las victorias en la Liga de Clubes y un torneo en Islandia.

El jugador leonés, que fuera campeón de Europa de partidas rápidas en 2022 precisamente en la ciudad polaca, logró la victoria con su club Taflfélag Vestmannaeyja en un torneo que se disputó en la capital islandesa, donde ya había disputado una fase anterior en el mes de noviembre.

Santos Latasa, que participará en julio en una nueva edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León, logró una puntuación final de 6,5 puntos en el torneo internacional Kópavogur, donde competía ante una decena de rivales, ganando cinco partidas y cediendo tan solo en una en las nueve rondas disputadas.