Technosylva Bembibre saca rédito bajo la lluvia en Aiztondo

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El Technosylva Bembibre firmó una destacada actuación el pasado fin de semana en la Aiztondo Klasikoa, cuarta prueba de la Copa de España élite-sub23, disputada en tierras guipuzcoanas en unas condiciones climatológicas especialmente duras, marcadas por la lluvia y la exigencia de un recorrido selectivo y lleno de muros.

El conjunto leonés volvió a mostrarse protagonista de la jornada, destacando especialmente la actuación de Eleazar Jiménez, que fue uno de los grandes animadores de la carrera formando parte de la fuga principal del día. Su valentía, constancia y esfuerzo le permitieron imponerse en la clasificación de la montaña, premio al trabajo y a su presencia constante en los puntos clave del recorrido.

Jesse Maris volvió a confirmar su gran calidad y buen estado de forma en este inicio de temporada, logrando una destacable 10ª posición tras mantenerse en el grupo de los mejores en una prueba especialmente selectiva, donde la dureza del trazado y el desgaste acumulado marcaron las diferencias en los kilómetros decisivos y la durísima ascensión final de Larraul.

La Copa de España élite y sub-23 hace un parón con motivo de la Semana Santa y volverá a la competición el próximo 19 de abril con la disputa de la Clásica Ciudad de Torredonjimeno. Antes, el Technosylva Rower Bembibre Cycling Team retomará la actividad el domingo 12 en la segunda prueba de la Challenge Futura UCI, con la Clásica de Pascua en Padrón, donde volverá a medirse a equipos de categoría ProTeam y Continental, tanto nacionales como europeos.