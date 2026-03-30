Diario de León

Embutidos Pajariel cae en el último instante contra el Instituto de Compostela

Las jugadoras del Embutidos Pajariel hacen piña.

Las jugadoras del Embutidos Pajariel hacen piña.RODO LÓPEZ

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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No pudieron las bercianas del Embutidos Pajariel dedicar una victoria a su jugadora María García (42-49), a la que durante la semana confirmaron la rotura completa del ligamento cruzado y que será baja durante varios meses.

El partido se inició con dudas por parte de ambos equipos, imponiéndose continuamente las defensas sobre los ataques, y atesorando siempre pequeñas rentas el conjunto visitante, aprovechando los errores de las de Javier Rodríguez.

No cambiaría la dinámica en el segundo cuarto donde punto a punto las gallegas fueron aumentando su renta hasta los 8 que señalaba el luminoso en el descanso de la mano de una inspirada María Corredoira que ponía el 18-26 mientras las locales seguían atascadas una y otra vez contra el muro gallego.

A la salida de vestuarios, tras otro inicio titubeante donde las visitantes se llegaron a colocar 13 puntos arriba, el Embutidos Pajariel 6,25 aumentó el ritmo y encontraron por momentos su mejor juego y un nivel de acierto alto para igualar el partido que ya se mantendría en rentas inferiores a los 3 puntos hasta los minutos finales, donde las gallegas estuvieron más acertadas desde la línea exterior para llevarse el partido por el 42-49 final.

Por parte del conjunto berciano destacó Laia Balcells, con 9 puntos y 16 de valoración mientras que por el conjunto de Santiago la mejor jugadora fue María Corredoira con 22 puntos y 22 de valoración. La próxima semana jornada de descanso antes de afrontar el tramo final de la temporada tras la Semana Santa.

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