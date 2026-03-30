Embutidos Pajariel cae en el último instante contra el Instituto de Compostela

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

No pudieron las bercianas del Embutidos Pajariel dedicar una victoria a su jugadora María García (42-49), a la que durante la semana confirmaron la rotura completa del ligamento cruzado y que será baja durante varios meses.

El partido se inició con dudas por parte de ambos equipos, imponiéndose continuamente las defensas sobre los ataques, y atesorando siempre pequeñas rentas el conjunto visitante, aprovechando los errores de las de Javier Rodríguez.

No cambiaría la dinámica en el segundo cuarto donde punto a punto las gallegas fueron aumentando su renta hasta los 8 que señalaba el luminoso en el descanso de la mano de una inspirada María Corredoira que ponía el 18-26 mientras las locales seguían atascadas una y otra vez contra el muro gallego.

A la salida de vestuarios, tras otro inicio titubeante donde las visitantes se llegaron a colocar 13 puntos arriba, el Embutidos Pajariel 6,25 aumentó el ritmo y encontraron por momentos su mejor juego y un nivel de acierto alto para igualar el partido que ya se mantendría en rentas inferiores a los 3 puntos hasta los minutos finales, donde las gallegas estuvieron más acertadas desde la línea exterior para llevarse el partido por el 42-49 final.

Por parte del conjunto berciano destacó Laia Balcells, con 9 puntos y 16 de valoración mientras que por el conjunto de Santiago la mejor jugadora fue María Corredoira con 22 puntos y 22 de valoración. La próxima semana jornada de descanso antes de afrontar el tramo final de la temporada tras la Semana Santa.